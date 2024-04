Ragazza di 14 anni scomparsa a Novara | trovata a Milano alla stazione dei treni di Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024)– Sospiro di sollievo per la famiglia della 14enne didi cui si erano perse le tracce da una settimana. Questa mattina, giovedì 25 aprile, alle ore 9.45 circa, su segnalazione della Centrale Operativa della Questura di, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno rintracciato l’adolescente presso laferroviaria di. La ragazzina questa mattina aveva contattato direttamente il numero unico per l’emergenza 112 spiegando di essere in. Il telefono utilizzato d14enne, a dire della stessa nel corso della chiamata da lei fatta, era privo di sim telefonica, motivo per il quale poteva effettuare solo chiamate di emergenza. Gli operatori hanno, quindi, sono rimasti in comunicazione con lasino ...