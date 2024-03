Volley femminile | Conegliano e Scandicci facili nei playoff Egonu e Sylla salvano Milano | Novara crolla con Chieri

(Di giovedì 28 marzo 2024) Stasera si sono disputate le gara-1 dei quarti di finale deiscudetto di. Ricordiamo che le serie sono al meglio delle tre partite: chi ne vince due si qualifica alle semifinali.ha rispettato agevolmente il pronostico della vigilia, sconfiggendo Roma con un secco 3-0 (25-21; 25-18; 25-18). Le Campionesse d’Italia confermano la propria imbattibilità stagionale, imponendosi con grande disinvoltura di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso. A trascinare la banda di coach Daniele Santarelli è stata l’opposto Isabelle Haak (22 punti, 4 muri) sotto la regia di Joanna Wolosz, che ha mandato in doppia cifra anche la schiacciatrice Kathryn Plummer (13). La centrale Sarah Fahr ha messo a segno 9 punti, affiancata in reparto da Marina Lubian (4), prova di spessore da parte del ...

Volley A1 femminile, a MIlano il Pinerolo inizia lo storico playoff: 25-21, 2-2 IN AGGIORNAMENTO

