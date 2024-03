Volley femminile | Antropova guida Scandicci e sorpassa Milano Novara torna a vincere con Chirichella-Danesi

(Di domenica 17 marzo 2024) Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la 25ma giornata della Serie A1 diha surclassato Roma con uno schiacciante 3-0 (25-18; 25-17; 25-20) ed è balzata nuovamente al secondo posto, scavalcandoper un punto. Le toscane sono state trascinate dall’opposto Ekaterina(18 punti, 3 ace, 2 muri), dalle centrale Haleigh Washington (15 punti, 6 muri) e dalla schiacciatrice Lindsey Ruddins (12). Alle capitoline, che sono ottave e molto vicine alla qualificazione ai playoff scudetto, non sono bastate Erblira Bici e Ana Beatriz Silva (7 punti a testa), 6 punti per Jessica Rivero e Michela Ciarrocchi.ha surclassato Bergamo con un secco 3-0 (25-22; 25-17; 25-14) e chiuderà la regular season al quarto posto. Le piemontesi si sono ...

