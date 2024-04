Pronostico e quote Darwin Blanch – Rafael Nadal - ATP Madrid 25-04-202 - ore 17 | 45 circa

Nadal seeding for French Open not being considered, says Mauresmo - Former world number rafael Nadal is unlikely to be seeded at next month's French Open, Roland Garros tournament director Amelie Mauresmo said on Thursday.

Continua a leggere>>

ATP News: Juncheng Shang wins nearly 4-hour battle vs. Corentin Moutet at Madrid - Chinese teen Juncheng Shang closed out Wednesday’s action with a marathon match, surviving France’s Corentin Moutet 6-7 (9), 6-2, 7-6 (10) at the Mutua Madrid Open in Spain. The first-round match took ...

Continua a leggere>>

rafael Nadal, le nuove dichiarazioni preoccupano: "Se succede, è finito tutto" - C'è tanta incertezza sul futuro e sui tornei che giocherà effettivamente rafael Nadal in quella che sarà, con ogni probabilità, la sua ultima stagione da tennista professionista. Il campione spagnolo ...

Continua a leggere>>