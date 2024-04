Prima volta storica in Serie A | Inter-Torino sarà diretta da una terna arbitrale tutta al femminile

Roma, 25 apr. (askanews) – Per la prima volta una terna arbitrale tutta femminile in Serie A. Accadrà domenica alle 12.30 per l’incontro tra Inter e Torino, la partita della festa scudetto dei nerazzurri. Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno sarà affiancata dalle assistenti Francesca Di Monte e ...

Continua a leggere>>

Designata Ferrieri Caputi, assistenti di linea Di Monte e Trasciatti ROMA - Per la prima volta assoluta una partita di Serie A sarà arbitrata da una Terna tutta al femminile. Succederà domenica a San Siro, in occasione dell'anticipo delle 12.30 fra Inter e Torino valido per la 34esima giornata. A ...

Continua a leggere>>