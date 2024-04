Pierò Pelù - dalla depressione alla rinascita | in arrivo nuovo album

(Di giovedì 25 aprile 2024) Piero: il cantautore è pronto a lanciare l’ennesimodella sua carriera L’ultimo periodo non è stato assolutamente facile per uno degli ultimi rocker del nostro Paese. Stiamo parlando di Pieroche ha avuto a che fare con laed acufene. Tra poco meno di tre mesi uscirà il suodal nome “Deserti“. Non solo: è pronto a ripartiregrande con i suoi concerti (precisamente dal 29 giugno). Nel corso di una intervista rilasciata al “Corriere della Sera” ha voluto fare il punto della situazione sulle sue attuali condizioni di salute. Ladi Piero...

Piero Pelù ha annunciato di tornare presto dal vivo e di stare scrivendo nuove canzoni, ringraziando i fan del sostegno in un periodo complicato Ha annullato il tour della scorsa estate e adesso è pronto per tornare più forte di prima. Piero Pelù ...

L’ex cantante dei Litfiba Piero Pelù ha dovuto cancellare un tour e fermare un album per curare un acufene. Ma adesso è pronto a tornare con l’album Deserti, in uscita il 7 giugno. Tornerà sul palco a partire dal 29. E oggi dice al Corriere della ...

L’ex frontman dei Litfiba , Piero Pelù ha sofferto e soffre ancora di depressione e acufene, come ha confessato lui stesso qualche tempo fa. Il 7 giugno prossimo uscirà però il suo nuovo album ‘Deserti’, con l’inizio del tour previsto per il 29 ...

Piero Pelù: 'Mi sto facendo aiutare per curare la depressione causata anche dalla fine dei Litfiba. Ora rinasco': "Alle preoccupazioni per la salute, si sono sommati i pensieri legati alla fine dei Litfiba. Ho cercato un aiuto professionale, cui mi rivolgo ancora, e sono riuscito ad aprire delle belle porte. In "...

Piero Pelù e la depressione: "Ho cercato un aiuto a cui mi rivolgo ancora, abbiamo bisogno degli altri per non perderci": L'altro problema Ma c'è un altro problema di cui Pelù ha parlato all'epoca e che rievoca oggi, ovvero la depressione: "Sono come il ferro che resiste a un impatto violento... Alle preoccupazioni per ...