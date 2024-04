Piero Pelù sui social | «Ho combattuto la depressione | presto nuove canzoni»

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 11 aprile 2024)ha annunciato di tornaredal vivo e di stare scrivendo, ringraziando i fan del sostegno in un periodo complicato Ha annullato il tour della scorsa estate e adesso è pronto per tornare più forte di prima.ha scritto così ai suoi fan sui propri: “Ciao a tutti, 10 mesi fa vi scrivevo che avevo subito un forte shock acustico in studio di registrazione e che ero costretto a rimandare in blocco il mio Tour… In questo periodo holae solo grazie alla Dea musica ne sono uscito, ho tirato fuori le unghie, i denti, sputato l’anima, scritto cosee urgentissime e elaborato altre idee che erano rimaste chiuse nel mio sconfinato ...