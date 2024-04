Piero Pelù e la depressione | Ho cercato un aiuto a cui mi rivolgo ancora - abbiamo bisogno degli altri per non perderci

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 25 aprile 2024) L’ex cantante dei Litfibaha dovuto cancellare un tour e fermare un album per curare un acufene. Ma adesso è pronto a tornare con l’album Deserti, in uscita il 7 giugno. Tornerà sul palco a partire dal 29. E oggi dice al Corriere della Sera che quello alle sue orecchie «è stato un incidente sul lavoro. Ero in studio di registrazione e ho subito uno choc acustico. Avevo cambiato cuffie e il fonico non ha fatto bene i calcoli: ho perso i sensi, sono cascato a terra. A quello si sono sommati i miei di errori: non ho fatto subito i controlli e ho trascurato il problema. Il danno è irreversibile, ho recuperato un po’ ma da questi choc non si guarisce. Posso aggirare il problema con la tecnologia. Un sistema acustico ben calibrato mi permette di affrontare di nuovo il palco: devo creare l’inferno sonoro fuori, ma in cuffia è come se avessi ...