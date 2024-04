Piazza Affari chiude in ribasso su incertezza tassi e Pil Usa

(Di giovedì 25 aprile 2024) Roma, 25 apr. (askanews) –archivia la seduta in, sotto pressione per le incertezze suid’interesse, lasciato invariati dalla Bce e sul Pil Usa risultato nel terzo trimestre al di sotto delle attese degli analisti. L’Ftse Mib ha ceduto l0 0,97%, a 33.939 punti. Lo spread Bt-Bund si attesta a 135 punti base. Sul listino, cali per Iveco (-3,14%) e Moncler (-3,05%), mentre avanzano Bper (+1,92%) e Stm (+0,98%). Bene anche gli energetici, con i rialzi di Hera (+0,83%) ed Erg (+0,82%). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

L’attenuarsi delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente fa rientrare l’avversione al rischio. La Banca centrale cinese lascia invariati i tassi. Debole il petrolio Continua a leggere>>

Occhi restano puntati su Medio Oriente e banche centrali. Negli Usa settimana clou delle trimestrali. A Milano sprint Bioera dopo riammissione agli scambi, scivola Iveco con cambio al vertice. Spread in calo dopo la conferma del rating italiano da parte di S&P. Scendono i prezzi di petrolio e ... Continua a leggere>>

Occhi puntati sulle trimestrali delle Big Tech Usa: Tesla registra un trimestre in forte perdita ma annuncia nuovi modelli. Attesa per i numeri di Meta e Ibm. Tech sotto i riflettori anche in Asia. A Piazza Affari , corre St. Si riuniscono i soci di Generali, Intesa e A2a Continua a leggere>>

STM guadagna terreno mentre piazza affari chiude in calo - Analisi della chiusura di piazza affari: STMicroelectronics NV brilla mentre altri titoli oscillano in una giornata di alti e bassi.

Continua a leggere>>

Borsa: Milano chiude in rosso con Iveco e Moncler, bene Bper - Seduta in rosso per piazza affari, che si allinea all'andamento dei listini europei e di Wall Street dopo che i dati Usa su Pil e prezzi hanno riacceso il timore che l'economia americana possa andare ...

Continua a leggere>>

piazza affari debole post dati Usa - piazza affari (-0,97%) chiude in calo in scia ai dati macro Usa. In particolare, il prodotto interno lordo degli Stati Uniti si è espanso a un tasso annuo dell'1,6% nel primo ...

Continua a leggere>>