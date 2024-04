Borse Ue chiudono in cauto rialzo A Piazza Affari -0,6% pesa l’effetto cedole

(Di lunedì 22 aprile 2024) Occhi restano puntati su Medio Oriente e banche centrali. Negli Usa settimana clou delle trimestrali. A Milano sprint Bioera dopo riammissione agli scambi, scivola Iveco con cambio al vertice. Spread in calo dopo la conferma del rating italiano da parte di S&P. Scendono i prezzi di petrolio e gas

inflazione e banche centrali osservate speciali: i timori di Dimon (Jp Morgan) sui prezzi. Oro tocca nuovo record sopra 2.370 dollari, poi ritraccia. Petrolio in calo, euro poco mosso

Piazza Affari chiude a +0,5% con Prysmian protagonista dopo una acquisizione da 4 miliardi negli Usa. Frena il petrolio. Timida Wall Street. Le vendite al dettaglio Usa fanno temere per l’inflazione ...

Mercati azionari Borsa svizzera: chiusura in lieve guadagno, SMI +0,28% - La prima seduta della settimana si è conclusa in lieve aumento per la borsa svizzera. L'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 11'327,77 punti, con un guadagno dello 0,28% rispetto a venerdì.bluewin.ch

Borse europee chiudono positive, su Milano (-0,58%) pesa stacco cedola - Milano, 22 apr. (askanews) - Effetto stacco cedola su Piazza Affari. L'indice principale Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,58% a 33.724 punti: ...notizie.tiscali

