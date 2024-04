Borse Ue positive - su Piazza Affari pesa l’effetto dividendi. In calo il petrolio Con l’attenuarsi delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e in attesa delle nuove indicazioni sui tassi di riferimento in Cina

Borse positive - l’Ue punta su taglio dei tassi della Bce nonostante parole Powell Il presidente della Fed allontana il momento della prima sforbiciata a causa dell’inflazione ancora sopra le attese. Frenano i prezzi di petrolio e gas

Borse positive nonostante tensioni in Medio Oriente. Milano la migliore - vola Prysmian La società attiva nel settore dei sistemi in cavo ha acquistato Encore Wire per rafforzare la sua presenza in Nord America. Stabile il prezzo dell’oro, mentre frena il petrolio

Borse positive nonostante tensioni in Medio Oriente. Milano la migliore - vola Prysmian La società attiva nel settore dei sistemi in cavo ha acquistato Encore Wire per rafforzare la sua presenza in Nord America. Stabile il prezzo dell’oro, mentre frena il petrolio

Borse Ue positive nonostante tensioni in Medio Oriente. A Milano scatta Prysmian La società attiva nel settore dei sistemi in cavo ha acquistato Encore Wire per rafforzare la sua presenza in Nord America. Stabile il prezzo dell’oro, mentre frena il petrolio