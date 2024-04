Perché la condanna ad Harvey Weinstein è stata annullata? Ecco cosa succede ora

(Di giovedì 25 aprile 2024) La Corte d’appello dello Stato di New York ha annullato laa 23 anni di prigione all’ex produttore,, sancita nel 2020 per reati sessuali, per motivi formali. Secondo l’organismo, infatti, l’uomo non ha ricevuto un processo giusto. Questoil giudice del processo che ha presieduto il caso, James M. Burke, ha consentito ai pubblici ministeri di chiamare come testimoni una serie di donne le cui accuse non facevano parte dell’impianto istruttorio nei confronti dell’uomo. Se il procuratore di New York Alvin Bragg lo considerasse possibile, ci sarà, dunque, un nuovo processo per l’ex capo di Miramax. Cheora?sarà spedito in California per scontare la pena comminata in un altro processo per stupro. Su ...

