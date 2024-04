Harvey Weinstein - annullata la condanna per stupro

Con quattro voti a favore e tre contrari La Corte Suprema dello stato di New York ha revoca to la condanna di Harvey Weinstein per reati sessuali , citando prove erroneamente introdotte durante il... Continua a leggere>>

La decisione della Corte Suprema di New York per errore procedurale commesso dal tribunale di primo grado La Corte Suprema di New York ha annullato la condanna per reati sessuali contro Harvey Weinstein , il potente produttore di Hollywood la cui caduta è diventata il simbolo del movimento #MeToo. ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – La Corte Suprema di New York ha annullato la condanna per reati sessuali contro Harvey Weinstein , il potente produttore di Hollywood la cui caduta è diventata il simbolo del movimento #MeToo. Il collegio di giudici, con quattro voti contro tre, ha ordinato un nuovo processo. Secondo ... Continua a leggere>>

Reati sessuali, la Corte di New York revoca la condanna ad harvey weinstein - Secondo il verdetto il giudice che nel 2020 seguì il processo all’ex produttore di Hollywood travolto dalle accuse commise un «errore» di procedura ...

Continua a leggere>>

Ecco perché La Corte suprema dello Stato di New York revoca la condanna di weinstein - La Corte ha stabilito che il giudice che, nel febbraio 2020, ha condannato weinstein ha commesso un errore chiamando a deporre donne le cui accuse non erano parte delle incriminazioni nei confronti ...

Continua a leggere>>

Usa, Corte appello New York annulla la sentenza contro weinstein - Per i giudici durante l’era del #MeToo furono chiamate in aula a testimoniare le donne sbagliate La Corte Suprema dello Stato di New York ha revocato la condanna di harvey weinstein per reati sessuali ...

Continua a leggere>>