Harvey Weinstein - annullata la condanna per stupro

Il giudice Jenny Rivera, della Corte d’Appello di New York , ha annullato la condanna a 23 anni per stupro inflitta nel 2020 all’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein , accusato di violenza sessuale da un’assistente di produzione, Miriam Haley, e dall’aspirante attrice Jessica Mann. Secondo ... Continua a leggere>>

Con quattro voti a favore e tre contrari La Corte Suprema dello stato di New York ha revoca to la condanna di Harvey Weinstein per reati sessuali , citando prove erroneamente introdotte durante il... Continua a leggere>>

La decisione della Corte Suprema di New York per errore procedurale commesso dal tribunale di primo grado La Corte Suprema di New York ha annullato la condanna per reati sessuali contro Harvey Weinstein , il potente produttore di Hollywood la cui caduta è diventata il simbolo del movimento #MeToo. ... Continua a leggere>>

weinstein, revocata la condanna per reati sessuali. «Testimonianze donne non riguardavano le accuse» - La Corte Suprema dello Stato di New York ha revocato la condanna di harvey weinstein per reati sessuali. La Corte ha stabilito che il giudice che nel febbraio 2020 ha condannato weinstein a 23 anni di ...

Continua a leggere>>

harvey weinstein, Corte dello Stato di New York revoca la condanna per reati sessuali - La Corte Suprema dello Stato di New York ha revocato la condanna di harvey weinstein per reati sessuali. E ha stabilito che il giudice che nel febbraio 2020 ha condannato weinstein a 23 anni di ...

Continua a leggere>>

Corte dello Stato di NY revoca la condanna di weinstein - La Corte Suprema dello Stato di New York ha revocato la condanna di harvey weinstein per reati sessuali. (ANSA) ...

Continua a leggere>>