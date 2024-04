(Di domenica 21 aprile 2024) La trovata del leader grillino: "Chiediamo ai cittadini il voto per mandare in Europa costruttori di pace"

Roma, 21 apr (Adnkronos) - "Giuseppe Conte strumentalizza il dramma della guerra mettendo la parola pace nel simbolo. Una pace che per lui è sinonimo di resa. La sua faccia di bronzo non ha eguali: ... (liberoquotidiano)

Conte strumentalizza la guerra: spunta l'hashtag #pace nel simbolo M5s - La trovata del leader grillino: "Chiediamo ai cittadini il voto per mandare in Europa costruttori di pace" No all'invio di armi, la priorità ai negoziati e così via. L' ultra-pacifismo di Giuseppe Con ...ilgiornale

Liegi-Bastogne-Liegi: questa volta lo show è di Tadej Pogacar. Uno scatto sulla Redoute e gli altri lo rivedono all’arrivo - Dopo gli assoli di Mathieu van der Poel sul pavé del Giro delle Fiandre e della Parigi – Roubaix, le côte della Liegi-Bastogne-Liegi sono diventate il teatro perfetto per lo show di Tadej Pogacar. Lo ...ilfattoquotidiano

Europee, Conte presenta il simbolo del M5s: c’è l’hashtag pace. “Non c’è il mio nome e non mi candido, sarebbe una presa in giro” - La scritta Movimento 5 stelle 2050 e l’hashtag #pace. Il leader del M5s Giuseppe Conte ha presentato a ‘ In mezz’ora ‘ su Raitre il simbolo per le Europee: “Non ci sarà il mio nome nel simbolo”, ha de ...ilfattoquotidiano