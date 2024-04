Prolegomeni dei giochini del New York Times (utili a non leggere Guerra e Pace)

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 19 aprile 2024) Mercoledì mattina, A. mi ha mandato un messaggio disperatissimo nove minuti dopo le 8. Al messaggio, allegava una schermata di cui riconoscevo la provenienza, essendo una schermata che vedo una volta al giorno da un paio d’anni. Nella schermata c’erano varie scritte e vari numeri, la combinazione disperante diceva: «Current streak: 0». Traduco casomai questa pagina venisse letta da persone normali (mi chiedo cosa ci facciate qui) che non conoscono i codici degli iniziati: era la schermata del risultato di Wordle, e il fatto che l’attuale sequenza di vittorie (current streak) fosse a zero significava che A. aveva iniziato la giornata nel modo peggiore: non riuscendo a indovinare in sei tentativi la parola di cinque lettere. A. e io ci conosciamo poco, e ci scriviamo solo per Wordle, per Connections, per Spelling Bee, insomma per le uniche cose serie delle nostre vite: i ...