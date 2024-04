Panetta - con tassi troppo rigidi rischiamo la stagnazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) "L'emergere di rischi al ribasso per le prospettive implicano che la Bce debba considerare la possibilità che la politica monetaria potrebbe diventarerestrittiva andando avanti. La politica monetaria èrestrittiva se finisce per causare una profonda recessione, ma lo è anche se spinge l'inflazione al di sotto del target e causa unaprolungata. Siamo ragionevolmente lontani dal primo scenario, ma non possiamo ancora escludere il secondo": lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Fabionel suo discorso alla conferenza Bce sulle sfide della politica monetaria.