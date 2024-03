Gemini | Google sospende la sua IA generativa ' politically correct' | Troppo prudente | non produce immagini di persone bianche

Gemini potrà accedere al Calendar io, visualizzare gli eventi in programma e crearne di nuovi. L'articolo Adesso Gemini può creare eventi in Google Calendar ... (tuttoandroid)

A cosa serve l'IA Gemma di Google Le differenze rispetto a Gemini: In rapida successione, BigG ha pensionato Bard ribattezzandolo in Gemini e presentato la nuova IA Gemma. Un 2024 solo all'inizio e già esplosivo per Google, ma quali sono le differenze tra questi ...tech.everyeye

Va in pensione a 40 anni, 2 giorni dopo l'ex dipendente Google se ne pente: «Ho cominciato a piangere disperata»: Farlo a 40 anni, invece, è semplicemente un sogno irrealizzabile. Non per tutti però. Nupur Dave, dopo 10 anni da dipendente Google, ha deciso di lasciare. Era il 2022. I soldi c'erano, il lavoro nine ...ilmattino

L'AI di Google ha scatenato una guerra culturale: I risultati giudicati troppo politicamente corretti di Gemini hanno attirato le critiche di diversi commentatori di destra, segno della crescente politicizzazione dell'AI ...wired