Nuoto | Coppa Len fondo Scelti gli azzurri per la tappa di Piombino

L'AN Brescia vince contro la Pro Recco 16-15 ai rigori nella finale di Coppa Italia di Pallanuoto maschile. I Brescia ni battono i campioni d' Italia e d'Europa in carica, fermando la striscia di dieci trofei consecutivi conquistati dagli avversari. Il Brescia non trovava la vittoria dal 2012 ,

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.16 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 17.14 I tempi regolari sono terminati 10-10 (5-6 dopo i tiri da rigore). Espulso per gioco violento Gitto (B) a 2'02" del primo tempo. Uscito per limite di falli Guerrato (B) nel quarto

