Pallanuoto | la Coppa Italia è del Brescia! Pro Recco battuta ai rigori

(Di domenica 14 aprile 2024) L’ANvince ai tiri di rigore la finale della2023-2024 di: nell’ultimo atto della Final Eight andata in scena alla Piscina “M. Paganuzzi” di Genova, i lombardi superano i campioni d’e d’Europa della Proper 16-15 ai tiri di rigore, dopo che i tempi regolamentare si erano chiusi sul 10-10. Per ini si tratta del secondo titolo dopo quello del 2012, mentre i liguri cedono il trofeo dopo 10 vittorie consecutive tra il 2013 ed il 2023 (nel 2020 lo stop per il Covid), e sedici affermazioni nelle ultime 17 edizioni (alle precedenti vanno aggiunte quelle dal 2006 al 2011). Anche la finale per il 3° posto si è risolta ai tiri di rigore, con il Savona che ha superato l’Ortigia per 9-8 dopo il 6-6 dei 32 minuti regolamentari. ...