Niente divorzio tra Barcellona e Xavi - il tecnico blaugrana | Progetto non ancora concluso

(Di giovedì 25 aprile 2024) Prima i rumors, ora l’ufficialità:Hernandez resta alla guida del. Il dietrofront deldei, che a gennaio aveva annunciato l’addio a fine stagione, è stato comunicato nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente del club Laporta. “Abbiamo bisogno di stabilità, ilnon è– le parole dell’allenatore spagnolo – i giocatori sono stati decisivi nella mia scelta, mi hanno fatto capire che stiamo lavorando bene e potremo presto tornare a vincere”. E anche il presidente Laporta si è detto “felice della decisione, è una notizia fantastica per il: la stabilità è fondamentale per il successo” L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Xavi , tecnico del Barcellona , ha parlato in conferenza stampa dopo la sua decisione di rimanere in blaugrana Xavi Hernandez ha parlato in conferenza stampa per spiegare i motivi della sua decisione di rimanere sulla panchina del Barcellona . Di seguito le sue parole. PARLA LAPORTA – «Ho la ... Continua a leggere>>

Dietrofront xavi: "Resto al barcellona, i soldi non c'entrano nulla" - Le dichiarazioni del tecnico spagnolo sulla decisione di continuare ad allenare i blaugrana: "Ho sentito fiducia, se me ne fossi andato non avrei chiesto un euro" ...

Continua a leggere>>

barcellona, Laporta annuncia il futuro di xavi in conferenza stampa - Il presidente del barcellona Joan Laporta ha annunciato il futuro di xavi in conferenza stampa: l'allenatore rimarrà in panchina ...

Continua a leggere>>

barcellona, xavi resta: 'Progetto vincente, non contano soldi o ego'. Laporta: 'Nessuno meglio di lui' - Colpo di scena a barcellona. Dopo l`addio annunciato, xavi fa retromarcia e resterà un ulteriore anno sulla panchina blaugrana. CLAMOROSO: xavi RESTA AL barcellona, CO.

Continua a leggere>>