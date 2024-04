Barcellona Xavi | Ecco perchè ho deciso di rimanere

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 25 aprile 2024), tecnico del, ha parlato in conferenza stampa dopo la sua decisione diin blaugranaHernandez ha parlato in conferenza stampa per spiegare i motivi della sua decisione disulla panchina del. Di seguito le sue parole. PARLA LAPORTA – «Ho la soddisfazione di comunicare la notizia cheproseguirà