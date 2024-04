Motogp - rivoluzione Yamaha | moto completamente nuova a Jerez

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Roma, 25 aprile 2024 - Come laha convinto Fabio Quartararo a restare? Con un contratto oneroso e unatotalmente. Se il fronte economico ha da sempre una importanza rilevante, quello tecnico ancora di più per un pilota campione del mondo 3 anni fa ma ora lontano dal vertice a causa di una M1 non competitiva rispetto a Ducati, KTM e Aprilia. Il pilota francese era in scadenza e prima del gran premio di Austin ha destato sorpresa il suo annuncio di rinnovo: sembrava destinato altrove, con Aprilia a fargli la corte. Invece, i giapponesi lo hanno convinto con una buona offerta economica e con il progetto, sfruttando le concessioni, di rivoluzionare la M1. A’inizio di stagione è stato difficile per ...