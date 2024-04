MotoGP | Lin Jarvis lascerà la Yamaha a fine stagione Pavesio in pole per sostituirlo

(Di venerdì 12 aprile 2024) Si apre con una notizia significativa il GP delle Americhe, terzo appuntamento del Motomondiale 2024 diin scena sul circuito di COTA, ad Austin. Il Direttore del TeamLinha infatti comunicato chela scuderia adopo ben venticinque anni. L’annuncio è arrivato in occasione di un’intervista rilasciata alla testata autosport.com, ripresa anche dal sito ufficiale della. “Questa sarà la mia ultimaalla, lascerò il lavoro aanno – ha detto– Deciderò più tardi cosa farò, a cosa dedicherò il mio tempo. Ho fondato il team ufficiale nel 1999. È stato un periodo insolitamente lungo. Adesso ho 66 anni e comincio a stancarmi un po’ di ...

