MotoGp | VR46 verso la permanenza in Ducati | Yamaha corteggia Pramac

(Di venerdì 12 aprile 2024) Austin, 12 aprile 2024 – Più che il mercato piloti, placato dalladi Fabio Quartararo in, in vista delle prossime stagioni si sta scaldando il mercato dei team. Con il passaggio del Motomondiale a Liberty Media dovrebbe velocizzarsi anche il processo di riequilibrio delle moto in griglia per marchio. Oggi dominacon ben otto moto, mentrene ha solo due da quando l’anno scorso ha perso il team di Razali, da cui poi venne promosso Fabio Quartararo. Così, appare certo che prima o poiperderà due moto in favore di un altro marchio, senza dimenticare che dal 2027 si sta premendo in più direzioni per l’innesto di BMW.confermasuC’è fermento nel mercato dei team. Non ci ...