Meloni come Fonzie di Happy Days | 25 Aprile - la sparata di Bonaccini in tv | Video

(Di giovedì 25 aprile 2024) Giorgiaha celebrato questa mattina il 25. Il presidente del Consiglioè noto ha anche rilasciato sui social, su Instagram, un messaggio per la Nazione: "Nel giorno in cui l'Italia celebra la Liberazione, che con la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della democrazia, ribadiamo la nostra avversione a tutti i regimi totalitari e autoritari. Quelli di ieri, che hanno oppresso i popoli in Europa e nel mondo, e quelli di oggi, che siamo determinati a contrastare con impegno e coraggio. Continueremo a lavorare per difendere la democrazia e per un'Italia finalmente capace di unirsi sul valore della libertà". Parole chiarissime che dovrebbero mettere a tacere lo sbraitare della sinistra, qualora ce ne fosse ancora bisogno. Ma a Prima di Domani, il talk condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4 ha puntato il dito ...