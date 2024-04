Io so’ antifasc… Giorgia Meloni come l’attrice Corinna della serie tv Boris – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 25 aprile 2024) Chi ama latvsi ricorderà delle difficoltà delnel pronunciare la parola “gioielliere”. Sulla scia delle polemiche per il monologo, che lo scrittore Antonio Scurati non ha potuto leggere in Rai, ecco che arriva un meme realizzato da Grande Flagello con l’uso dell’intelligenza artificiale. Nella clip la presidente del Consiglionon riesce a pronunciare la parola “antifascista”. Il premio Strega nel suo intervento, reso oramai popolare ovunque e letto anche oggi alla festaLiberazione a Milano, lamentava proprio le difficoltà dell’attuale governo nel pronunciare quel termine. «La parola che la presidente del Consiglio si rifiutò di pronunciare palpiterà ancora sulle labbra riconoscenti di tutti i sinceri democratici, ...