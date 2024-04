Medicina per tutti - l' allarme di Anelli | Avremo migliaia di disoccupati

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il governo Meloni ha deciso di intervenire sulla questione Sanità, partendo dall'accesso alla facoltà di, la Commissione istruzione del Senato ha dato il via libera ad una norma destinata a cambiare in maniera drastica le attuali regole. "Il numero programmato resta, viene solo abolito il test lotteria d’ingresso", precisa il relatore e presidente della commissione sanità del Senato, Franco Zaffini (FdI). Questo è il primo passo di un iter parlamentare che si preannuncia rapido, visto il consenso bipartisan intorno al testo. Ma Filippo, presidente della federazione degli Ordini dei medici lancia l': "Questa misura - dicea La Stampa - finirà solo per crearedi mediciin più da qui a 10anni, che finiranno per andare a lavorare ...

