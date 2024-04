Medicina - primo sì alla riforma del numero chiuso Il quiz a gennaio dopo un semestre aperto a tutti

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L’ok dal Comitato ristretto della Commissione istruzione di Palazzo Madama. Esulta la Lega, ancora criticità per il Pd. Contrario l’Ordine

Il comitato ristretto della commissione Istruzione del Senato ha approvato, all’unanimità, il testo base “per dire basta al numero chiuso a Medicina “. A darne notizia è il presidente della commissione , Roberto Marti (Lega) che ha espresso soddisfazione per l’adozione del testo il quale ha visto ... (ilfattoquotidiano)

