Medicina - primo sì alla riforma del numero chiuso La selezione con gli esami dopo un semestre aperto a tutti

stop al numero chiuso a Medicina sempre più vicino. Il Comitato ristretto della Commissione Istruzione del Senato ha adottato - praticamente all'unanimità - il testo base per andare in questa direzione. A darne notizia è il presidente della Commissione, Roberto Marti (Lega), che esprime "molta ... (tg24.sky)

Università, stop al numero chiuso in medicina: il Senato adotta il testo base - Unanimità sul testo base che prevede il superamento del numero chiuso a medicina. È un primo passo, quello compiuto oggi al Senato, dell’iter per cambiare le regole di accesso alla facoltà. La ...informazione

medicina, primo ok per la riforma del numero chiuso: il test resterà ma si terrà a gennaio - Il numero chiuso a medicina non sarà abolito, ma i test si terranno a gennaio. La riforma dell'accesso alla facoltà universitaria ha ricevuto il primo ok in Senato ...lettera43

Abolizione numero chiuso a medicina, primo passo in Senato. Zaia: «Era ora» - Il comitato ristretto della commissione istruzione ha adottato il testo base. Toigo (Uil): «Il buonsenso ha trionfato» ...veneziatoday