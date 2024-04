Maldini risponde a Scaroni | le parole dell’ex stella rossonera al presidente

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 aprile 2024) Paolodopo la frecciatina di ieri: “non l’ho più sentito. Penso che quando qualcuno guarda al proprio passato con un certo tasso di acrimonia, vuol dire che non sta vivendo benissimo il presente. Mi auguro che non sia questo il caso di, a cui auguro ogni soddisfazione“. L’ex calciatore, licenziato nel 2023 dopo cinque anni da dirigente e uno scudetto vinto, si era già pronunciato in passato con termini non esattamente entusiastici nei confronti di: “il Milan merita unche faccia solo gli interessi del Milan. In tribuna l’ho visto spesso andare via quando gli avversari pareggiavano o passavano in vantaggio, magari solo per non trovare traffico. Mentre me lo ricordo puntualissimo in prima fila, quando abbiamo vinto lo scudetto: per ...