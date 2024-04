Ultime Notizie Serie A | Maldini risponde a Scaroni; le parole in esclusiva di Collovati

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi ...

serie A: Mariani arbitra Juve-Milan, Ferrieri Caputi per l'Inter - L'arbitro Mariani di Aprilia è stato designato per dirigere Juventus-Milan, match clou della 34/a giornata di serie A, in programma sabato alle 18 a Torino. La partita della festa scudetto dell'Inter, ...ansa

Lazio, buone notizie per Tudor: un recupero importante per il Verona - Igor Tudor può sorridere: in attacco contro l`Hellas Verona torna Mattia Zaccagni. L`Arciere della Lazio è fermo da quasi un mese per una distorsione alla caviglia.calciomercato

Torino, buone notizie da Schuurs: ecco quando torna - Peer Schuurs ha iniziato ad allenarsi con il pallone: una bella notizia per il difensore che lo scorso ottobre, nella gara di andata di campionato contro l`inter,.calciomercato