Lunedì la squadra sarà ospite del Panathlon

(Di giovedì 25 aprile 2024) La tradizione verrà rispettata, da sempre ilClub Cesena è vicinissimo al Cesena Calcio e ne vive i momenti topici, le imprese.sera dalle 20.15 al Grand Hotel da Vinci di Cesenaticofesteggiata la promozione in serie B alla presenza di tutta labianconera, dello staff tecnico e dirigenziale al gran completo. Il titolo della serata è molto indicativo, più che mai alla romagnola: ‘Ai sem dlet’. Ha assicurato la presenza anche il presidente bianconero John Aiello insieme ai suoi più stretti collaboratori americani. Non mancheranno il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, il vicesindaco e assessore allo sport Cristian Castorri, il primo cittadino di Cesenatico Matteo Gozzoli, la seratacondotta dal giornalista Giorgio Martino. Si tratta di un appuntamento voluto come sempre ...