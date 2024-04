LIVE Perugia-Monza 2-0 - Superlega volley 2024 in DIRETTA | gli umbri provano a prendere il volo nel terzo se - 12-10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-15 Vincente la parallela di Loeppky da seconda linea 17-14 Errore al servizio16-14 Ancora la pipe di Takahashi 16-13 Errore al servizio15-13 La pipe di Takahashi 15-12 Errore in palleggio di Maar da zona 4 14-12 Mano out Ben Tara da zona 2 13-12 Diagonale stretta di Takahashi da zona 2 13-11 Diagonale di Ben Tara da zona 2 12-11 Vincente Takahashi sulle mani del muro da zona 4 12-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Plotnytskyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 11-10 Murooooooooooooooooo Flavioooooooooooooooooo 10-10 Errore al servizio9-10 Il primo tempo dietro di Galassi 9-9 Ben Tara vincente da zona 2 8-9 Giannelli di seconda intenzione 7-9 Errore di Plotnytskyi da zona 4 7-8 Primo tempo Galassi 7-7 Mano out Plotnytskyi da zona 4 6-7 Mano out ...