LIVE Pattinaggio artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | qualche errore di troppo per Beccari-Guarise! Attesa per Conti-Macii

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.02: Bene il Triplo Toeloop in parallelo, atterraggio su due piedi sul Triplo Rittberger lanciato 2.01: Bene il Triplo Twist, pasticcio di Luka sulla combinazione Triplo Salchow+Doppio Axel+solo singolo Toeloop, bene il Triplo Flip lanciato 1.59: Si prosegue con il programma libero dellacoppia georgiana Anastasiia Metelkina / Luka Berulava, quinta dopo la prima parte di gara. Metelkina è nata a Vladimir in Russia 18 anni fa, Berulava è di Mosca, ha 21 anni. Si allenano in Russia a Perm, a Berlino e a Oberstdorf sotto la guida di Pavel Sliusarenko, Egor Zakroev, Maxim Trankov. L’anno scorso Berulava con Safina sono stati 19mo aima in precedenza i due erano stati noni ai Giochi olimpici. Quest’anno sono stati argento agli Europei di Kaunas. Si esibiscono su The ...