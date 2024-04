Sydney | terrore in chiesa | il vescovo accoltellato in diretta streaming

(Di lunedì 15 aprile 2024) Pubblicato il 15 Aprile, 2024 Ancora: dopo l’attacco di uno squilibrato in un centro commerciale, che ha provocato la morte di 7 persone e il ferimento di altre, tra cui anche un neonato di 9 mesi, c’è da registrare un altro drammatico episodio nella città australiana: l’accoltellamento indelMar Mari Emmanuel durante la celebrazione della messa Christ The Good Shephered a Wakeley. L’attacco nelladiSu X sta circolando il video dell’aggressione, visto inpoiché la messa era visibile inper i fedeli che desideravano partecipare online. L’aggressore, vestito si nero, si è avvicinato repentinamente ale ha iniziato a sferrare diverse coltellate mentre i ...

Terrore in Australia, in un centro commerciale di Sydney : le immagini e i filmati sembrano ricostruire lo scenario di un attacco terroristico. Un centro commerciale nella zona est, a Westfield ... (secoloditalia)

Attacco in chiesa a Sydney: vescovo accoltellato durante la messa - Orrore in Australia, a Sydney, dove nel corso di una celebrazione religiosa nella chiesa di Christ The Good Shepherd ...ilriformista

Ancora sangue a Sydney, vescovo e fedeli accoltellati durante la messa - Secondo le prime informazioni, i feriti - tra cui il vescovo Mar Mari Emmanuel - non verserebbero in gravi condizioni ...ticinolibero.ch

Sidney, terrore in chiesa: attacco al coltello in diretta streaming - Ancora paura a Sydney, ancora un attentato. Diverse persone, tra cui il vescovo Mar Mari Emmanuel, sono state accoltellate durante la messa nella chiesa Christ The Good Shepherd a Wakeley. In base all ...ilgiornale