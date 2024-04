LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | Aumenta l’attesa per Giuffrida Derby per il bronzo nei 66 kg

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.06 Sul tatami 3 si stanno affrontano Kaja Kajzer e Pauline Starke nella seconda semifinale dei 57 kg femminili. 15.05 Sul tatami 1 è in corso la prima semifinale dei 52 kg femminili tra Distria Krasniqi (Kos) e Ariane Toro Soler (Esp). Al termine di quest’incontro ci saranno i due ripescaggi e poi toccherà ad Odette. 15.05 Questo è il tabellone dei 60 kg maschili: Finale per l’oro: Francisco Garrigos (Esp)-Balabay AghayevFinali per il: Artem Lesiuk (Ukr)-(Aze)Cedric Revol (Fra) Turan Bayramov (Aze)-Salih Yildiz (Tur) 15.04 Vittoria per Aghayev, che è il secondo finalista dei 60 kg maschili. 15.03 Ippon di Marica Perisic, che si giocherà la medaglia dicontro Liparteliani. 15.01 Golden Score anche tra Aghayev e Revol, entrambi hanno ...