La serata di gala al Castellani Luperto vince il Leone d’Argento

(Di giovedì 25 aprile 2024)dialla Field Lounge del Carlo-Computer Gross Arena, dove si è svolta la “cena azzurra“ per assegnare la ventiduesima edizione del Premio, riconoscimento organizzato dall’omonima associazione in collaborazione con l’Empoli e in partnership con Club Azzurro Spicchio, Centro Coordinamento Empoli Clubs, Avis sezione Empoli ed alcune aziende del territorio. La targa quest’anno se l’è aggiudicata Sebastiano(succede a Vicario) con Nicolò Cambiaghi che si è invece aggiudicato la ventunesima edizione del Premio della Critica “Antonio Bassi“ mentre Szymon Zurkowski ha vinto il premio “Sauro Cappelli“, dedicato all’ex assessore del Comune di Empoli. Durante lasono stati consegnati anche dei riconoscimenti per il Settore ...