Insaziabile Dea Serata di gala al Gewiss Contro la Fiorentina serve la grande rimonta

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Dentro o fuori. L’Atalanta stasera alle 21 nella bolgia delStadium si gioca l’accesso alla prima di due finali, quella di Coppa Italia. Obiettivo primario dei nerazzurri prima dell’impresa di Liverpool, che inevitabilmente ha cambiato le prospettive. Ora la priorità è senza dubbio l’Europa League, diventata alla portata dei nerazzurri, ma arrivati a questo punto la Dea vuole provare a vincere tutto. Tre partite per la coppa europea, due “sole“ partite per la coppa nazionale, un mese per provare a centrare un clamoroso mini-triplete aggiungendo il quinto posto in campionato ormai ad un passo dopo il ko della Roma, distante solo un punto e attesa a Bergamo tra due settimane per il confronto diretto. Bergamaschi e toscani all’ottava partita in 25 giorni, alla terza sfida stagionale dopo le due disputate entrambe a Firenze a settembre in campionato, con ...