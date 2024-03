Olimpia Milano | serata di gala a Montecarlo | vittoria netta e un Mirotic da sogno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024)(Monaco) - Questa era labuona. In una stagione europea così maldestra l'mette a segno l'ennesimo colpo di prestigio che non può fare altro che aumentare il rimpianto. Dopo aver battuto la prima (Real) e la seconda (due volte il Barcellona), questa volta l'Armani batte con personalità anche la terza, ossia il Monaco, che arrivava lanciata da una serie di 9 successi in 10 gare. Finisce 80-98, non c'è una spiegazione nella stagione biancorossa, capace di fare tutto e il contrario di tutto, anche nel giro di pochi giorni. Ladell'è stata, l'attacco ha colpito in ogni modo, la qualità della circolazione di palla altissima, la difesa sui talenti monegaschi altrettanto puntuale (3 punti subiti dal 30' al 37'). Ovvio che così sia arrivato il ...