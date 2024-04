La Roma fa sua la gara sprint con l’Udinese! Cannavaro subito KO

(Di giovedì 25 aprile 2024) Udinese-termina 1-2. Cambia il risultato dopo il recupero dei 17? rimanenti. Fabioperde contro De Rossi al 95?. IL RISULTATO NON CAMBIA ? Al Bluenergy Stadium di Udine vanno in scena gli ultimi 17? più recupero della sfida tra Udinese e, valida per la trentaduesima giornata di Serie A e interrotta undici giorni fa sull’1-1 per il malore a Evan Ndicka. Pairetto ripartire dal pallone tra le mani di Okoye. Il primo squillo di questa partitaè al minuto 80? sui piedi di Lucca, che con un diagonale di sinistro non trova per poco il 2-1. Super parata di Svilar. La squadra oggi di Fabio, subentrato alcuni giorni fa a Cioffi, ci prova, ma quattro minuti dopo rischia di andare sotto, ma bravissimo Okoye a chiudere su Azmoun. Nel finale, Cristante trova la girata di testa ...

2024-04-21 21:28:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: L’ Udinese ha deciso: la sconfitta nel recupero per 1-0 rimediata a Verona ha segnato il destino del tecnico Gabriele Cioffi (curiosamente proprio ex allenatore gialloblù): i friulani vogliono dare una svolta ad un ... Continua a leggere>>

Udinese-Roma, Smalling costretto al cambio per infortunio: le sue condizioni - Il centrale inglese è stato sostituito dopo appena quindici minuti in campo per quello che sembra essere un problema all'inguine ...

Continua a leggere>>

Udinese-Roma, formazioni ufficiali: cambio in attacco per De Rossi, c’è Lucca - Tutto pronto per il recupero della sfida tra Udinese e Roma, che ripartirà sul risultato di 1-1. La partita ricomincerà dal 71' di gioco, momento in cui è ...

Continua a leggere>>

Udinese-Roma, le formazioni degli ultimi 18': il primo undici di cannavaro. Abraham-Azmoun dal 1’ - Alle ore 20:00 sarà conclusa la partita tra Udinese e Roma inizialmente in programma lo scorso 14 aprile e poi interrotta ...

Continua a leggere>>