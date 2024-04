Udinese - si cambia | in arrivo Cannavaro per evitare l'incubo retrocessione

(Di domenica 21 aprile 2024) L`ha deciso: la sconfitta nel recupero per 1-0 rimediata a Verona ha segnato il destino del tecnico Gabriele Cioffi (curiosamente proprio...

Udinese-Inter per Simone Inzaghi non rappresenta una partita qualsiasi. Si tratta infatti di una trasferta che rappresenta probabilmente il punto più basso della sua gestione in nerazzurro, con il ... (inter-news)

Si avvicina Udinese-Inter , match in programma questa sera alle 20.45. Inzaghi pronto a fare tre cambi rispetto all’undici sceso in campo contro l’Empoli probabile formazione ?L’Inter si prepara alla ... (inter-news)

Udinese, nuovo ribaltone in panchina: via Cioffi, arriva Fabio Cannavaro - Il nuovo allenatore dell’ Udinese, Fabio Cannavaro debutterà giovedì 25 aprile sulla panchina bianconera nel recupero dei 19 minuti finali con la Roma di Daniele De Rossi, dopo la sospensione per il ...stadiosport

Fantacalcio, come cambia l’Udinese con Cannavaro: Samardzic torna un top - Uno degli scontri più interessanti della 33ª giornata di Serie A vedeva Verona e Udinese scontrarsi al Bentegodi in un match fondamentale per la salvezza, che ha visto i gialloblu portare a casa i tre ...calciodangolo

Udinese, Napoli, Fiorentina e Premier League: le ultimissime - Cannavaro molto probabilmente sarà il nuovo tecnico dei friulani. Niente ritiro punitivo per gli azzurri. I viola espugnano l'Arechi. Il Liverpool supera il Fulham.corrieredellosport