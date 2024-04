La Baia - la pizza alla milanese

Assisi, 16 aprile 2024 – Sarebbe evaso dagli arresti domiciliari per una pizza . E forse qualche birra di troppo visto che, secondo quanto riferito dalla Procura della Repubblica, nel locale dove si è recato ha iniziato a dare in escandescenze , ...

Se non è un mistero che solitamente siano chef stellati ad essere ingaggiati per animare le strutture superlusso nei più esclusivi luoghi del pianeta, ci preme evidenziare come la pizza stia guadagnando rapidamente posizioni e attenzione in ...