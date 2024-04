La pizza napoletana di Vincenzo Capuano arriva a Roma | dove apre il primo locale nella capitale

Il Campionato Mondiale della pizza quest'anno si tinge di rosa In evidenza - È Giulia Vicini di Bergamo la vincitrice della categoria pizza classica al Campionato Mondiale della pizza. 2024 La numero 1 vince anche il premio Sostenibilità - “La pizza del Cambiamento. Vince l’ar ...gazzettadellemilia

50 Top pizza Latin America 2024: la migliore pizzeria dell'America Latina è Leggera pizza napoletana - Il primo posto alla pizzeria di André Guidon a San Paolo, in Brasile. Secondo e terzo posto a QT pizza Bar, sempre a San Paolo, e Ti Amo a Buenos Aires ...horecanews

La migliore pizzeria dell’anno in America Latina è a Rio de Janeiro. In Brasile la metà dei locali premiati - Leggera pizza napoletana di André Guidon, a San Paolo, in Brasile, è la migliore pizzeria dell’America Latina per il 2024. Questo il risultato secondo 50 Top pizza, la guida più influente di settore d ...ildenaro