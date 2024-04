Judo - Elios Manzi batte Piras nel derby e conquista il bronzo nei -66 kg agli Europei

(Di giovedì 25 aprile 2024) 3 su 3. Alla terza partecipazione della carriera in un Campionato Europeo Assoluto,sale ancora una volta sul podiondo la sua terza meda dicontinentale e facendo un piccolo importante passo avanti verso la qualificazione olimpica a Parigi 2024. Il siciliano ha infatti avuto la meglio a Zagabria sul connazionale Matteonelazzurro che metteva in palio la terza moneta nei -66 kg e 350 punti vitali per il ranking., che si mette al collo un nuovoeuropeo dopo Kazan 2016 (nei -60 kg) e Sofia 2022 (nei -66 kg), si era reso protagonista in mattinata di un percorso fantasticondo nell’ordine il britannico Samuel Hall, il temibile russo Iago Abuladze ed il quotato ...

