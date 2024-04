Israele verso l' assalto a Rafah - Hamas pubblica il video di uno degli ostaggi

Il capo di Stato maggiore israeliano, Herzi Halevi, ed il capo dello Shin Bet , Ronen Bar, sono al Cairo per discutere con il volto dell’intelligence egiziana, Abbas Kamel, ed il capo di Stato maggiore , Osama Askar, su una possibile operazione ...

Fonti di Tel Aviv fanno sapere che l'esercito israeliano è pronto per entrare a Rafah, ritenuto l'ultimo bastione di Hamas nella Striscia di Gaza. L'operazione sarà avviata non appena il governo darà il via libera. Lo riporta Haaretz citando media ...