Israele | Pronta l’operazione Rafah L’esercito di Tel Aviv pronto per entrare nell’ultimo bastione di Hamas

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Fonti di Telfanno sapere che l'esercito israeliano èper, ritenuto l'ultimodinella Striscia di Gaza. L'operazione sarà avviata non appena il governo darà il via libera. Lo riporta Haaretz citando media internazionali che citano un alto funzionario della Difesa L'articolo proviene da Firenze Post.

(Adnkronos) – Per stabilizzare il Medio Oriente c'è bisogno di una "forte posizione dell' Italia , dell'Europa e degli Usa" contro "l'aggressione iraniana"; le università Italia ne e la nostra società devono capire "che Israele sta combattendo una guerra di sopravvivenza" contro Hamas, che "è il male ... (webmagazine24)

Davanti alla ferrea determinazione del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu , di vendicarsi con l’Iran per l’attacco di sabato scorso, gli Stati Uniti di Joe Biden sono disposti a tutto pur di evitare azioni che potrebbero comportare l’escalation regionale del conflitto. Proprio per ... (lanotiziagiornale)

Israele: uccisi metà dei comandanti Hezbollah. Media: pronto attacco a rafah - E sempre allo stesso giornale Yoav Gallant riferisce che "l'altra metà si sta nascondendo e sta abbandonando il sud del Libano di fronte alle operazione dell'Idf", aggiungendo che obiettivo di Tel ...tg.la7

Israele «pronto per entrare a rafah». Fosse comuni a Gaza, la Commissione europea chiede un'indagine indipendente - Guerra. L'esercito israeliano (Idf) ha reso noto che l'aeronautica ha colpito un sito da cui venivano lanciati razzi a Tayr Harfa, nel sud del Libano, poco dopo essere stato utilizzato per un attacco ...informazione

