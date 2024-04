Israele ammassa decine di carri armati al confine | tutto pronto per l' operazione Rafah

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 25 aprile 2024) L'esercito israeliano hatodie veicoli blindati lungo ilcon il sud della Striscia di Gaza, in quelli che sembrano essere i preparativi per un'invasione della città didi. Un giornalista di Associated Press ha visto il movimento dei veicoli vicino al valico israeliano di Kerem Shalom. Tel Aviv ha affermato che sta preparando un piano di evacuazione dei civili prima di effettuare qualsiasi. Le Forze di difesa, però, hanno informato il governo di essere pronte. Lo ha riferito il quotidiano israeliano «Haaretz». Le Idf hanno aggiunto che come parte dei preparativi, la brigata 162, che è stata posizionata nel nord e nel centro della Striscia di Gaza dall'inizio dell'...