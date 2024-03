Russia | partigiani filo-ucraini prendono il controllo di una città di confine Decine di attacchi con droni nelle ultime ore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Kiev, 12 marzo 2024 – Mentre si prepara alle elezioni presidenziali in programma dal 15 al 17 marzo, ma già in corso in alcune regioni col il voto anticipato, laè ancora bersaglio didiore, sono stati centrati diversi obiettivizone di, ma ancheregioni di Mosca e San Pietroburgo. In particolare, si sta registrando un incendio in una raffineria di Nizhny Novgodor. Un drone ha colpito un deposito di carburanti nelladi Orel, nellameridionale, non molto distante dalcon l'Ucraina. Lo ha riferito il governatore della regione, Andrei Klychkov, nel suo canale Telegram. +++ Telegram/Andrei Klychkov +++ ...