(Di giovedì 25 aprile 2024)sarà lapartita diA arbitrata da una: due collaboratrici per Maria Sole Ferrieri Caputi Toccherà a Maria Sole Ferrieri Caputi dirigere la partita tra l‘scudettata e ildi Ivan Juric. L’arbitro, che sarà affiancata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti, regalerà un momento storico nel calcio italiano.

Milano, 25 aprile 2024 – Non sarà solo una festa per l'Inter e i tifosi nerazzurri la partita di domenica alle 12.30 a San Siro contro il Torino, perché l'incontro della 34esima giornata di serie A sarà il primo del massimo campionato a essere diretto da una terna tutta al femminile : Maria Sole ... Continua a leggere>>

Prima volta storica in Serie A. Inter-Torino sarà arbitrata da una terna tutta al femminile . Primo fischietto Maria Sole Ferreri Caputi. Ad affiancarla, le assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. La stessa terna erano già state le prime in assoluto ad arbitrare, nel dicembre 2022, ... Continua a leggere>>

AGI - Inter-Torino , il 'lunch time' di domenica in cui sara' festeggiato lo scudetto dei nerazzurri, entrera' nella storia come la prima partita di serie A arbitrata da una Terna tutta al femminile. La 33enne livornese Maria Sole Ferrieri Caputi sara' infatti affiancata dalle assistenti Francesca ... Continua a leggere>>

Inter torino: prima terna arbitrale tutta al femminile in Serie A - Inter torino sarà la prima partita di Serie A arbitrata da una terna tutta femminile: due collaboratrici per Maria Sole Ferrieri Caputi Toccherà a Maria Sole Ferrieri Caputi dirigere la partita tra ...

Continua a leggere>>

Arte: mostra su Modigliani a Potsdam dal 27 aprile al 18 agosto - Sarà visitabile dal 27 aprile al 18 agosto, presso il Museo Barberini di Potsdam, la mostra "Modigliani. Moderne Blicke", dedicata al ...

Continua a leggere>>

Per Inter-Toro una terna arbitrale di sole donne: è la prima volta nella storia della Serie A - Non sarà solo una festa per l'Inter e i tifosi nerazzurri la partita di domenica alle 12.30 a San Siro contro il torino, perché l'incontro della 34/a giornata di serie A sarà il primo nella storia del ...

Continua a leggere>>